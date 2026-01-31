Der ehemalige Bürgermeister von Mariupol wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das Gericht befand Oleg Morgun der Kollaboration für schuldig und verurteilte ihn zu 15 Jahren Haft mit Einziehung seines Vermögens.

Das Gericht befand einen ukrainischen Staatsbürger, der freiwillig die Besatzungsverwaltung von Mariupol übernommen und mit dem Aggressorstaat kollaboriert hatte, für schuldig und verurteilte ihn zu 15 Jahren Haft.

Quelle: Büro des Generalstaatsanwalts

Details: Es ist bekannt, dass der Verurteilte in verschiedenen Positionen bei der Polizei tätig war, von 2014 bis 2015 das Amt des Leiters der Regionalpolizei von Mariupol innehatte, von 2018 bis 2020 Bürgermeister von Jasynuta war und schließlich 2023 von den Besatzern zum sogenannten „Verwaltungschef von Mariupol” ernannt wurde.

Die Generalstaatsanwaltschaft nennt keinen Namen, aber es handelt sich offensichtlich um den Kollaborateur Oleg Morgun.

Das Gericht stellte fest, dass er nach der Eroberung von Mariupol im Januar 2023 das Angebot der Besatzungsmacht der Russischen Föderation angenommen hat.

Wörtlich: „Das Urteil wurde im Rahmen eines Sonderverfahrens (in absentia) gefällt, da sich der Angeklagte im besetzten Gebiet vor der Justiz versteckt.

Das Gericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren mit Beschlagnahmung seines gesamten persönlichen Vermögens und entzog ihm für einen Zeitraum von 10 Jahren das Recht, Ämter in staatlichen Behörden und lokalen Selbstverwaltungsorganen zu bekleiden.“

Zur Erinnerung: Die Besatzer ernannten Morgun im Januar 2023 zum „Bürgermeister“. Zuvor war der Kollaborateur Konstantin Ivashchenko „Stadtchef“ gewesen.

Morgun wurde 2017 wegen seiner Beteiligung an der terroristischen Organisation „Donezk People’s Republic“ zu 11 Jahren Haft verurteilt, floh jedoch in das besetzte Gebiet.