Zehn Filialen der „Nowa Poschta“ in Kiew werden rund um die Uhr geöffnet sein

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Zehn Filialen der „Nowa Poschta“ in Kiew werden als „Punkte der Unzerstörbarkeit“ auf einen 24/7-Betrieb umgestellt.

Dies teilt „Nowa Poschta“ in Telegram mit.

„Aufgrund der weiterhin schwierigen Energiesituation in der Hauptstadt möchten wir, dass die Kiewer mehr Orte haben, an die sie sich bei Bedarf zu jeder Tageszeit wenden können“, heißt es in der Mitteilung. Es handelt sich um sieben Filialen am rechten Ufer des Dnipro und drei am linken Ufer.

In diesen Filialen kann man sein Telefon, seinen Laptop, sein Tablet, seine Kopfhörer, seinen Powerbank usw. aufladen, sich mit dem WLAN verbinden und Tee oder Kaffee trinken, um sich aufzuwärmen.

Es besteht auch die Möglichkeit, Postdienstleistungen in Anspruch zu nehmen, Bargeld abzuheben (ohne Gebühr – mit NovaPay-Karten) und medizinische Behandlungen durchzuführen, die Strom benötigen, wie z. B. Behandlungen mit einem Vernebler.

Zur Erinnerung:

Zuvor wurde berichtet, dass sechs Supermärkte der Kette „ATB“ im Desnyanskyj-Bezirk von Kiew vorübergehend auf einen 24-Stunden-Betrieb umstellen.

Wie bereits berichtet, werden zwei Supermärkte der Kette „Silpo“ im Desnyanskyj-Bezirk von Kiew vorübergehend auf einen 24-Stunden-Betrieb umgestellt.

Im Energiesystem der Ukraine ist es zu einem Systemausfall gekommen, wodurch ein großer Teil der Ukraine ohne Strom ist.

In der Hauptstadt, im Gebiet Kiew und im Gebiet Dnipropetrowsk wurde die Stromversorgung für kritische Infrastrukturen jedoch bereits wiederhergestellt.

Zuvor hatte Kyjiwvodokanal mitgeteilt, dass aufgrund des Stromausfalls derzeit in allen Stadtteilen die Wasserversorgung unterbrochen ist.

