Selenskyj hat eine Erklärung zu seinem Treffen mit Putin abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Territoriale Fragen können heute nicht ohne ein Treffen mit dem Kreml-Chef gelöst werden, meint der Präsident der Ukraine.

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, erklärte, dass territoriale Fragen nicht ohne ein Treffen mit dem Kremlchef Wladimir Putin gelöst werden können. Dies geht aus seinem Interview mit Cesky Rozhlas hervor.

„Wir müssen zumindest die Möglichkeit haben, in irgendeiner Form den Kontakt zur Russischen Föderation, zum russischen Staatschef, aufrechtzuerhalten. Ohne eine solche Form werden unsere Teams meiner Meinung nach und nach dem, was ich sehe, keine Einigung in territorialen Fragen erzielen können“, erklärte der ukrainische Staatschef seinen Standpunkt.

Seinen Worten zufolge sei ein Dreiertreffen erforderlich, da ein Teil der Sicherheitsgarantien für die Ukraine die Mitgliedschaft des Landes in der EU sowie eine „Koalition der Willigen“ sei.

Später erklärte Selenskyj erneut, dass zur Lösung der Territorialfrage ein persönliches Treffen mit Putin erforderlich sei.

„Derzeit gibt es einen 20-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges, und genau diese heiklen Fragen, von denen Sie gesprochen haben, die territoriale Fragen betreffen, d. h. diese Fragen, ich betone noch einmal, ich glaube nicht, dass jemand außer den Staatschefs sie lösen kann“, erklärte der ukrainische Staatschef.

Er fügte hinzu, dass es wichtig sei, dass der 20-Punkte-Friedensplan nicht nur von den USA, der Ukraine und Russland unterzeichnet werde, sondern dass auch die EU ein wichtiges Wort mitrede, da das Dokument die Mitgliedschaft in der Europäischen Union vorsehe.

Wir erinnern daran, dass US-Präsident Donald Trump erklärt hat, dass die Feindseligkeiten zwischen den Staatschefs der Ukraine und der Russischen Föderation den Verhandlungsprozess erschweren, aber dennoch eine „Chance auf Erfolg“ bestehe.