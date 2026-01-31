U-Bahn-Station in Kiew: Rettungskräfte haben Personen zwischen den Stationen aus den Zügen evakuiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Kiew haben Rettungskräfte aufgrund eines Stromausfalls in der U-Bahn fast 500 Passagiere aus den Wagen evakuiert, der Betrieb wurde bereits wieder aufgenommen.

class=„MsoNoSpacing“:* „Aufgrund eines Stromausfalls und eines Spannungsabfalls in der U-Bahn der Hauptstadt wurde der Zugverkehr eingestellt.

Einige Züge mussten in den Tunneln zwischen den Stationen anhalten. Insbesondere hielt einer der Züge 100 Meter vor der Station „Vokzalna“ und ein anderer 1 km vor der Station „Vydubychi“.

Rettungskräfte und Polizeibeamte halfen den Fahrgästen, sicher zu den Stationen zu gelangen. Insgesamt wurden 481 Personen aus den Waggons evakuiert.

Vorgeschichte: Zuvor wurde berichtet, dass in Kiew aufgrund eines Stromausfalls in den externen Versorgungszentren der U-Bahn der Zugverkehr und der Betrieb der Rolltreppen vorübergehend eingestellt wurden.

Im Energiesystem der Ukraine kam es zu einem Systemausfall, wodurch ein großer Teil der Ukraine von der Stromversorgung abgeschnitten wurde.

Später nahm die Kiewer U-Bahn den Betrieb auf allen drei Linien wieder auf.