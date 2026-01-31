Die Ukrainische Eisenbahn verlegt Personen auf Busse aufgrund der Aktivitäten russischer Drohnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Aktivitäten der unbemannten Fluggeräte werden auf der Zugstrecke nach Sumy, zwischen Saporischschja und Dnipro sowie in der Region Donezk registriert.

Ukrsalisnyzja hat die Aktivität russischer Drohnen in der Nähe der Infrastruktur zwischen Saporischschja und Dnipro registriert. Aus diesem Grund wird der Transfer in beide Richtungen mit Bussen durchgeführt. Dies wurde auf Facebook von Ukrsalisnyzja bekannt gegeben.

Aus Sicherheitsgründen für die Passagiere werden diese auf der Strecke Lozowa-Barwenkowo-Kramatorsk auf Busse mit einer Umleitungsroute umgestiegen, so das Unternehmen.

Überwachungsgruppen registrieren ebenfalls Aktivitäten von unbemannten Fluggeräten auf der Zugstrecke nach Sumy. Die Lokführer halten im Falle einer unmittelbaren Gefahr an Schutzräumen an.

Der Verkehr wird derzeit noch aufrechterhalten.

Zuvor berichteten wir, dass es gelungen ist, die Situation mit der Stromversorgung der Eisenbahn zu stabilisieren, die aufgrund einer Unterbrechung der externen Stromversorgung entstanden war.