Die beliebtesten Personenkraftwagen in der EU wurden benannt

Die Modelle der Marke Volkswagen waren mit 1,1 Millionen verkauften Autos in 11 Monaten am meisten gefragt.

Von Januar bis November 2025 wurden in der Europäischen Union 9.860.092 neue Personenkraftwagen zugelassen. Die größte Nachfrage bestand nach Modellen der Marke Volkswagen, von denen in 11 Monaten 1,1 Millionen Autos verkauft wurden. Dies wurde von UkrAwtoProm berichtet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte Volkswagen seine Verkäufe in der EU um 4,7% steigern.

Toyota und Skoda befinden sich ebenfalls unter den ersten drei.

Die Top 10 Marken auf dem EU-Markt für neue Personenkraftwagen sind:

Volkswagen – 1.120.050 Einheiten (+4,7%); Toyota – 676.625 Einheiten (-6,5%); Skoda – 664.142 Einheiten (+10%); Renault – 604.236 Einheiten (+6,9%); BMW – 586959 Einheiten. (+4%); Mercedes-Benz – 510.810 Einheiten (+1,4%); Dacia – 510.322 Einheiten (+5,2%); Peugeot – 509.407 Einheiten (-2,8%); Audi – 476.204 Einheiten (-0,1%); Hyundai – 382.582 Einheiten (-1,6%). Zur Erinnerung: Die Neuzulassungen in Europa stiegen im November im Vergleich zum Vorjahr um 2,4% auf 1,08 Millionen Autos.

