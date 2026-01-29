Die in der Ukraine beliebtesten Gebrauchtwagen aus dem Ausland, die bis zu 5 Jahre alt sind, wurden genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Elektroautos hatten in diesem Segment der importierten Pkw den größten Anteil – sie machten 60% der Importe aus.

Im Jahr 2025 kauften die Ukrainer 96,9 Tausend importierte gebrauchte Pkw, die bis zu fünf Jahre alt waren. Dies berichtet UkrAwtoProm am Donnerstag, den 29. Januar.

Generell wurden im Laufe des Jahres 274,3 Tausend Autos mit hohem Kilometerstand in die ukrainische Autoflotte aufgenommen. Autos, die bis zu fünf Jahre alt sind, machten etwa 35% aller importierten Gebrauchtwagen aus.

Den größten Anteil in diesem Segment hatten Elektroautos – auf sie entfielen 60% der Importe. Die Zahlen für Autos mit anderen Antriebsarten waren viel niedriger: Benzinmodelle machten 27% aus, Hybridmodelle – 8%, Diesel – 4%, und Autos mit SBB – nur 1%.

Die beliebtesten Modelle unter den importierten Gebrauchtwagen, die jünger als fünf Jahre sind, waren: