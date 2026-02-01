Die Ukraine hat im Januar vor dem Hintergrund der Angriffe der Russischen Föderation eine Rekordmenge an Strom aus der EU importiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukraine hat im Januar eine Rekordmenge an Strom aus der EU importiert, nämlich 41,9 GWh.

Dies berichtet das ukrainische Energieministerium.

Das Ministerium weist darauf hin, dass die Stromimporte aus der Europäischen Union dazu beigetragen haben, das Energiesystem trotz der Angriffe Russlands und der starken Kälte aufrechtzuerhalten, den Mangel zu verringern und die Zahl der Zwangsabschaltungen zu reduzieren.

Diese Unterstützung konnte laut Angaben des Energieministeriums durch die Erweiterung der Durchleitungskapazität gewährleistet werden: Im Januar wurde die Leistungsgrenze für Importe aus der EU auf 2450 MW festgelegt.

Zur Erinnerung:

Präsident Wolodymyr Selenskyj beauftragte das Kabinett, alle notwendigen Entscheidungen zu treffen, um den Import von Strom sowohl durch staatliche Unternehmen als auch durch den privaten Sektor zu vereinfachen und zu erhöhen.

Am 27. Januar wurde bekannt, dass die Ukraine Stromimporte auf dem maximalen Niveau der verfügbaren Kapazitäten durchführt.

Staatliche Unternehmen, insbesondere die AG „Ukrsalisnyzja“ und die Nationale Aktiengesellschaft „Naftohas“, müssen dringend den Kauf von importierter Elektrizität für den Herbst-Winter-Zeitraum 2025/26 sicherstellen.