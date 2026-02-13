In der Ukraine ist die Nachfrage nach Dieselfahrzeugen gestiegen: die fünf beliebtesten Modelle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Unter den neuen Diesel-Pkw war im Januar in der Ukraine das Modell Renault Duster am gefragtesten.

Der Fahrzeugbestand der Ukraine wurde im Januar um 5.000 Personenkraftwagen mit Dieselmotoren erweitert, was einem Anstieg von 17 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2025 entspricht. Dies berichtet UkrAvtoprom.

Von der Gesamtzahl von 1.200 neuen (+33 %) und 3.800 gebrauchten, aus dem Ausland importierten (+12 %) Fahrzeugen.

Zu den fünf beliebtesten neuen Dieselmodellen gehörten:

Renault Duster – 316 Einheiten;

Toyota Land Cruiser Prado – 200 Einheiten;

Peugeot Landtrek – 73 Einheiten;

Volkswagen Touareg – 65 Einheiten;

Skoda Kodiaq – 63 Einheiten. Unter den importierten gebrauchten Dieselfahrzeugen führen: