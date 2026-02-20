Selenskyj über den Abzug der Truppen aus dem Donbass: Wir können unser Territorium nicht verlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Selenskyj lehnte den Abzug der Truppen aus dem Osten des Donbass trotz der Forderungen Russlands ab und erklärte, dies sei „unsere Verteidigungslinie“.

Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnt jede Option eines Abzugs der Truppen aus dem Osten des Donbass zur Sicherung eines Friedensabkommens ab, da die Verhandlungen mit Russland noch andauern.

Quelle: Selenskyj in einem Interview mit der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo News

Direktes Zitat des Präsidenten: „Wir können unser Territorium nicht verlassen. Dies ist unsere tatsächliche Verteidigungslinie.“

Details: Die Agentur erinnerte daran, dass Russland die vollständige Kontrolle über den Donbass anstrebt und den Abzug der ukrainischen Truppen fordert.