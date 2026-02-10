Die Ukrainer haben innerhalb eines Monats über 80.000 Fahrzeuge auf dem heimischen Markt erworben: die Top-10-Modelle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Januar 2026 wurden in der Ukraine 80.009 Kaufverträge für Gebrauchtwagen abgeschlossen. Dies entspricht einem Anstieg von 0,4 % gegenüber Dezember und 62,3 % gegenüber Januar 2025.

Im Januar 2026 wurden in der Ukraine 80.009 Kaufverträge für Gebrauchtwagen abgeschlossen. Dies entspricht einem Anstieg von 0,4 % gegenüber Dezember und 62,3 % gegenüber Januar 2025.

Dies berichtet das Institut für Automobilmarktforschung.

„Allerdings gibt es keinen Grund zur Euphorie – es handelt sich um einen „papiernen“ Zuwachs. Im Januar 2025 kam es zu einem groß angelegten technischen Ausfall der elektronischen Dienste des Innenministeriums, wodurch die Registrierungen wochenlang ausgesetzt waren“, betonten die Experten.

Laut der Analyse setzt Volkswagen seine Dominanz fort und nähert sich der Marke von 10.000 Verträgen pro Monat. Den zweiten und dritten Platz belegen BMW und Audi. Weiter unten in der Liste folgen Renault, Skoda und Toyota.

Bei den Modellen führen der Volkswagen Passat und der Skoda Octavia die Rangliste an, den dritten Platz belegt der Daewoo Lanos, den vierten Platz der Volkswagen Golf. Auch die „Dreier“ und „Fünfer“ von BMW zeigen eine hohe Aktivität.