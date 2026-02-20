Die Luftabwehr hat 107 von 128 Drohnen der Russischen Föderation zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es wurde der Einschlag einer ballistischen Rakete und 21 Angriffsdrohnen an 14 Standorten sowie der Absturz abgeschossener Drohnen (Wrackteile) an einem Standort registriert.

Die Luftabwehr hat 107 feindliche UAVs vom Typ Schahed, Gerber, Italmas und andere Drohnentypen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen/abgewehrt. Dies wurde von den Luftstreitkräften der ukrainischen Streitkräfte mitgeteilt.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Gegner in der Nacht zum 20. Februar (ab 18:00 Uhr am 19. Februar) mit einer ballistischen Rakete vom Typ Iskander-M aus der Region Rostow (Russische Föderation) sowie mit 128 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas und anderen Drohnentypen aus den Richtungen Brjansk, Kursk, Orel, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk (Russische Föderation) und der Donezker Region, wobei etwa 80 davon „Schaheds” waren.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und unbemannten Systemen sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Es wurden ein Treffer einer ballistischen Rakete und 21 Angriffs-UAVs an 14 Standorten sowie der Absturz von abgeschossenen (Trümmern) an einem Standort registriert.

Wir erinnern daran, dass durch den Angriff der Russischen Föderation, vermutlich mit einer Iskander-M-Rakete, auf den Stadtteil Slobodskoi in Charkiw ein Verwaltungsgebäude und Fahrzeuge beschädigt, Fenster in Wohnhäusern zerstört und eine Person verletzt wurde.