Nachrichten vom 19. Februar: Die Nationalbank der Ukraine hat zwei Banken geschlossen, neue Hackerangriffe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was wurde heute diskutiert?

Insolvente Banken: Die Nationalbank der Ukraine hat am 19. Februar die „Erste Investitionsbank“ (PINbank) für insolvent erklärt.

Der Vorstand der Nationalbank der Ukraine hat am 19. Februar 2026 beschlossen, die AG „Motor-Bank“ als zahlungsunfähig einzustufen.

Über Bolt: Am 20. Februar um 00:00 Uhr nimmt der Fahrdienst Bolt seinen Rund-um-die-Uhr-Betrieb in weiteren 24 Städten der Ukraine wieder auf.

Über Cyberangriffe: In der Nacht vom 15. auf den 16. Februar wurde eine der größten Banken der Ukraine mit über 4 Millionen Kunden, Abank, Opfer eines der größten Hackerangriffe.

Der Online-Shop für numismatische Produkte der Nationalbank der Ukraine ist aufgrund eines Cyberangriffs auf das Auftragnehmerunternehmen vorübergehend nicht verfügbar.

Zu Ungarn: Ungarn erwägt, den Export von Strom und Erdgas nach der Ukraine einzustellen, wenn die Lieferungen von russischem Öl über die Pipeline „Druzhba“ nicht wieder aufgenommen werden.

Über Galuschchenko: Nach Angaben der Ermittler hat die kriminelle Organisation im Fall „Midas“ zwischen 2021 und 2025 12,9 Millionen Dollar an Korruptionsgeldern zugunsten des ehemaligen Energieministers Herman Galuschchenko gewaschen, der in den Unterlagen unter dem Decknamen „Sigismund“ geführt wird.

Exklusivbericht der EP

Leiter der Agentur für Wiederaufbau: Die Schlaglöcher auf den Strecken Kiew-Odessa und Kiew-Tschop werden repariert, sobald die finanziellen Mittel und das Wetter es zulassen.

Die Finanzierung der Straßen deckt 10 % des tatsächlichen Bedarfs, vorbeugende Arbeiten werden zu 1 % durchgeführt. Interview mit dem obersten „Straßenbauer“ des Landes.