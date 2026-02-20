Die DBR hat den Fall des ehemaligen Abgeordneten Demchak vor Gericht gebracht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im August 2023 wurde der ehemalige Abgeordnete über den Verdacht informiert, im Oktober 2024 wurde gegen ihn eine Untersuchungshaft als Strafmaßnahme verhängt. Im Januar 2026 wurde er in Deutschland festgenommen.

Die Voruntersuchung gegen den Abgeordneten der VIII. Legislaturperiode der Ukraine, der der Legalisierung von Erträgen aus Straftaten und der Beihilfe zur Manipulation des Aktienmarktes beschuldigt wird, wurde abgeschlossen. Dies teilte das Staatliche Ermittlungsbüro am 20. Februar mit.

„An den Börsen wurden im Interesse des Beschuldigten von Wertpapierhändlern zyklische „fiktive“ Transaktionen mit dem Kauf und Verkauf von inländischen Staatsanleihen durchgeführt, durch die der Beschuldigte einen „künstlichen Investitionsgewinn“ in Höhe von mehr als 20 Millionen Hrywnja erzielte, der anschließend legalisiert wurde“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass der ehemalige Abgeordnete im August 2023 über den Verdacht informiert wurde und im Oktober 2024 eine Untersuchungshaft als Strafmaßnahme gegen ihn verhängt wurde.

Im Januar 2026 wurde der ehemalige Abgeordnete, wie das Ministerium präzisiert, in Deutschland festgenommen.

In der Mitteilung wird der Name des Betroffenen nicht genannt. Nach dem Sachverhalt des Falles zu urteilen, handelt es sich um den ehemaligen Abgeordneten Ruslan Demtschak.