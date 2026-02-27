Korruption bei Flugzeugunterständen: Gericht verhängt Haftstrafe gegen Oberst des Sicherheitsdienstes der Ukraine und Logistikchef der Luftwaffe mit Kaution

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das Oberste Antikorruptionsgericht hat den Leiter der Sicherheitsbehörde der Ukraine in der Region Schytomyr, Oberst Wladimir Kompanichenko, und den Logistikchef der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, Oberst Andrij Ukrainsky, unter Hausarrest gestellt. Sie werden der Korruption beim Bau von Flugzeugunterständen verdächtigt.

Quelle: „Radio Swoboda“

Details: Das Gericht hat den verdächtigen Oberst des Sicherheitsdienstes der Ukraine für 60 Tage in Untersuchungshaft genommen, mit der Alternative einer Kaution in Höhe von über 6,9 Millionen Hrywnja.

Kompanitschenko äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Auch seine Verteidigung lehnte eine Stellungnahme ab.

Aktualisiert: Das Gericht hat auch den Oberst Ukrainer für 60 Tage in Untersuchungshaft genommen

mit einer alternativen Kaution in Höhe von 7 Millionen Hrywnja.

Die Sitzung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dies wurde sowohl von der

Anklage als auch von der Verteidigung beantragt.