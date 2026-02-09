Die ukrainischen Streitkräfte haben einen bemerkenswerten Abschuss eines Schahed-Drohnen durch einen F-16-Piloten demonstriert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Um das Ziel zu eliminieren, setzte der Kampfpilot eine Bordkanone ein. Derartige Abschüsse sind laut Angaben des Militärs keine Seltenheit mehr.

Die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte veröffentlichten ein Video, in dem ein ukrainischer F-16-Kampfflieger einen feindlichen „Schahed”-Drohner über dem Gebiet der Ukraine abschießt. Die entsprechenden Aufnahmen wurden vom Kommando der ukrainischen Streitkräfte am Abend des 8. Februar in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

„Dies sind keine von künstlicher Intelligenz generierten Aufnahmen, sondern ein echter ukrainischer Pilot in einem F-16-Kampfflugzeug, der auf epische Weise eine feindliche Schahed über der Ukraine zerstört!”, heißt es in der Meldung unter dem Video.

Https://www.facebook.com/reel/890684476937524/&show_text=false&width=260&t=0

Das Militär wies darauf hin, dass die Verteidiger des Luftraums bereits zahlreiche Abschüsse zu verzeichnen haben. Zur Zerstörung des feindlichen Ziels setzte der Pilot eine Bordkanone ein.

Das Video stammt aus sozialen Netzwerken; der Autor ist unbekannt, aber der Pilot gehört zu uns, wie die Luftwaffe mitteilte.