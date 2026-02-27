Nächtlicher Drohnenangriff der Russischen Föderation: Es wurden 14 Standorte getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Luftabwehr hat 165 russische Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen bzw. gestört.

In der Nacht zum 27. Februar griffen russische Truppen die Ukraine mit 187 Kampfdrohnen vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas und anderen Typen an, darunter etwa 120 Schahed-Drohnen. Dies wurde von den Luftstreitkräften der ukrainischen Streitkräfte gemeldet.

Der Angriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und unbemannten Systemen sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben wurden bis 08:30 Uhr 165 feindliche Drohnen vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas und andere Drohnentypen im Norden, Süden und Osten des Landes durch die Luftabwehr abgeschossen/abgewehrt.

Es wurden 20 Treffer von Angriffsdrohnen an 14 Orten registriert. Der Angriff dauert an, im Luftraum befinden sich mehrere feindliche Drohnen. Wir erinnern daran, dass die Russen am Morgen des 27. Februar einen Angriff auf ein Hotel im Zentrum von Sumy durchgeführt haben. Während der Löscharbeiten kam es zu einem erneuten Angriff. Am 25. Februar wurde in Charkiw der erste Einsatz einer russischen FPV-Drohne mit Glasfaserkabel registriert.