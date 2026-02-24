Russische Angriffe auf Kiew wurden aus dem Weltraum aufgezeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Auf den Aufnahmen sind sowohl abgeschossene Raketen als auch Treffer in der Hauptstadt und in der Nähe des Wärmekraftwerks Tripolje zu sehen.

Die Raketenangriffe der russischen Aggressoren auf Kiew in der Nacht zum 27. Dezember wurden aus dem Weltraum aufgenommen. Dies berichtete der Journalist Andrij Zaplijenko am Dienstag, dem 24. Februar, in Telegram.

„Zeitraffer vom Bord der ISS in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember. Zu sehen sind sowohl abgeschossene Raketen als auch Treffer in Kiew und in der Nähe des Wärmekraftwerks Tripolje. In den letzten Sekunden des Videos ist die erfolgreiche Abfangung von zwei ballistischen Zielen zu sehen“, schrieb er.

Zaplijenko erinnerte daran, dass der Feind in dieser Nacht die Ukraine mit 10 ballistischen Raketen (Iskander-M/Kinschal) und 30 Flügelraketen – Ch-101, Iskander-K, Ch-22 – angegriffen habe.

Wir erinnern daran, dass die Ukraine vor zwei Tagen einen Teil des Luftabwehrpakets erhalten hat, jedoch Raketen für Patriot benötigt. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj heute in seiner Rede vor den Teilnehmern der Sitzung der Koalition der Willigen. Zuvor hatte Selenskyj erklärt, dass die Ukraine einen Tag nach dem groß angelegten Angriff der Russen, der zu einem „fast vollständigen Blackout” geführt hatte, PAC-3-Raketen für das Patriot-System erhalten habe. Die Lieferung dieses Pakets war jedoch bereits einen Monat zuvor erwartet worden.