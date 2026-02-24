Nachrichten vom 24. Februar: Der Rat hat die Akte über die ausgeführten Arbeiten aufgehoben, neue US-Zölle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Über Durov: Der Gründer des sozialen Netzwerks Telegram, Pavel Durov, wird im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Beihilfe zu terroristischen Aktivitäten untersucht.

Über die Energieversorgung: Seit Beginn der groß angelegten Invasion hat Russland mindestens 64 massive Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine durchgeführt und dabei etwa 12.700 Drohnen und 2.900 Raketen verschiedener Typen eingesetzt.

Zu den USA: Die Vereinigten Staaten haben seit Dienstag, dem 24. Februar, einen zusätzlichen Zollsatz von 10 % auf alle Waren eingeführt, für die keine Vergünstigungen gelten, wie aus einer Mitteilung der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde hervorgeht.

Zur Wirtschaft: Die Werchowna Rada hat am 24. Februar ein Gesetz verabschiedet, das die Verpflichtung zur zweiten Unterschrift auf primären Buchhaltungsdokumenten aufhebt.

Über Beschuss: Am 24. Februar greift Russland mit Drohnen eine Gasförderanlage von Naftohas in der Region Charkiw an.

Exklusiv bei EP:

Wie Waffen in der Ukraine verkauft werden: legal und illegal

Welche Waffen werden den Ukrainern legal und illegal angeboten, wo werden sie beschafft, wie werden sie verkauft und zu welchen Preisen?