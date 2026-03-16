Preisanstieg an Tankstellen: Geldbuße kann bis zu 10 % betragen, die Kartellbehörde der Ukraine untersucht einen möglichen Kartellverstoß

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Kartellbehörde der Ukraine hat mehrere Faktoren ermittelt, die die Preise an Tankstellen beeinflusst haben. In der Ukraine wurde ein Verfahren wegen des rasanten Preisanstiegs an Tankstellen eingeleitet. Sollten Verstöße festgestellt werden, drohen den Tankstellen Geldstrafen.

Dies geht aus der Antwort der Antimonopolkommission der Ukraine (Antimonopolkommission der Ukraine) auf eine Anfrage von RBK Ukrajina hervor.