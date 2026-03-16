Die Angreifer haben eine Gemeinde im Gebiet Dnipropetrowsk angegriffen: Es gibt Tote und Verletzte, eine Schule wurde beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei einem russischen Angriff auf die Gemeinde Sajzewe im Bezirk Synelnykiv im Gebiet Dnipropetrowsk kamen zwei Menschen ums Leben, sieben weitere wurden verletzt.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung Olexander Hanzha

Zitat: „Zwei Menschen sind ums Leben gekommen. Sieben wurden verletzt, darunter drei Kinder. Der Feind hat die Gemeinde Sajzewe im Bezirk Synelnykivka angegriffen.“

Details: Es wird berichtet, dass durch den Angriff eine Schule beschädigt und 10 Privathäuser zerstört wurden. Rettungskräfte bargen die Leichen der beiden Getöteten aus den Trümmern.

Drei Verletzte wurden ins Krankenhaus eingeliefert; ihr Zustand wird von den Ärzten als mittelschwer eingestuft. Die übrigen Verletzten werden ambulant behandelt.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich unter den Verletzten zwei Mädchen im Alter von 8 und 17 Jahren sowie ein 17-jähriger Junge befinden.

Vorgeschichte:

Eine Person wurde durch russische Artillerie- und Drohnenangriffe auf die Region Dnipropetrowsk verletzt.