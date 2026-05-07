Im April zahlten die „Verkehrssünder“ 5 Millionen Hrywnja an Bußgeldern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im April flossen dank der automatischen Längen- und Gewichtskontrollsysteme fast fünf Millionen Hrywnja in den Staatshaushalt.

Dies teilt die Agentur für Wiederaufbau mit.

„Dank der automatischen Gewichts- und Abmessungskontrollsysteme (WIM) flossen 4.858.182 Hrywnja in den Staatshaushalt“, heißt es in der Mitteilung.

Zu den drei Regionen mit den meisten Verstößen zählen Poltawa (54), Dnipropetrowsk (44) und Mykolajiw (38).

Die Agentur für Wiederaufbau erinnert daran, dass WIM ein System zur Wägung von Fahrzeugen im Fahrbetrieb ohne Anhalten ist. Fahrzeughalter, die die Abmessungs- und Gewichtsnormen überschreiten, müssen Bußgelder zahlen.

„Es geht nicht nur um die Auffüllung des Haushalts, sondern vor allem um den Schutz der ukrainischen Straßen. Ein Kilometer Generalüberholung kostet Dutzende Millionen Hrywnja, und überladene Lastwagen können den neuen Belag innerhalb weniger Monate zerstören“, heißt es bei der Agentur.

Der Einsatz der Kontrollanlagen ermöglicht es, die Lebensdauer der Straßen um 15–20 % zu verlängern, versichert die Behörde.