Die Russen haben Dnipro angegriffen: Ein Wohnheim wurde beschädigt, es gibt einen Toten und 11 Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Feind hat Dnipro am 3. Mai beschossen. Zwei Menschen wurden verletzt, die Bewohner des Wohnheims werden evakuiert, Explosionen wurden gemeldet.

Der Feind hat am 3. Mai einen Angriff auf ein Wohngebiet in Dnipro verübt, bei dem eine Person ums Leben kam und weitere 11 verletzt wurden.

Quelle: : Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk

Details: : Nach Angaben der Behörden befanden sich die Menschen aus dem beschädigten Wohnheim im Keller.

Zuvor war in den sozialen Netzwerken von mehreren aufeinanderfolgenden Explosionen in Dnipro berichtet worden, vermutlich verursacht durch Raketen und Drohnen.

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Aktualisiert: : Stand 16:19 Uhr ist die Zahl der Verletzten in Dnipro auf 4 gestiegen, darunter ein 9-jähriges Mädchen. Sie und zwei Erwachsene wurden vor Ort medizinisch versorgt. Eine Person wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Später teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Olexander Hanzha, mit, dass nach dem feindlichen Angriff auf Dnipro bereits acht Personen medizinische Hilfe benötigten.

Die Hälfte von ihnen befindet sich im Krankenhaus. Zwei Männer im Alter von 21 und 24 Jahren sowie eine 69-jährige Frau befinden sich in einem mittelschweren Zustand. Den Zustand der 21-jährigen Frau schätzen die Ärzte als zufriedenstellend ein. Die übrigen Personen werden ambulant behandelt.

Um 17:03 Uhr teilte Hanzha mit, dass eine Person durch den russischen Angriff auf Dnipro ums Leben gekommen sei. 11 Menschen wurden verletzt, davon wurden sechs ins Krankenhaus eingeliefert.

Zur Erinnerung: Wenige Minuten zuvor traf in Krywyj Rih eine „Schahed“-Rakete ein Hochhaus.