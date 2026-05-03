In der Region Kiew kollidierte ein Auto mit einem Elektroroller, auf dem Kinder unterwegs waren: Ein Junge kam ums Leben, der andere befindet sich im Krankenhaus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Im Dorf Hatne in der Region Kiew kollidierte ein Auto mit einem Elektroroller, auf dem zwei Kinder unterwegs waren – ein Junge starb noch am Unfallort, der andere erlitt zahlreiche Verletzungen.

Quelle: : Polizei der Region Kiew

Details: : Der Verkehrsunfall ereignete sich am 3. Mai um 18:11 Uhr auf der Chumatska-Straße im Dorf Hatne.

Wörtlich: : „Nach vorläufigen Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden hat ein 37-jähriger Fahrer eines Peugeot-Fahrzeugs, der auf der Hauptstraße unterwegs war, an der Kreuzung mit der Trojandowa-Straße, einer Nebenstraße, eine Kollision mit einem Elektroroller verursacht, auf dem zwei Minderjährige unterwegs waren.

Infolge des Unfalls starb ein 10-jähriger Junge noch am Unfallort, der 8-jährige Verletzte erlitt zahlreiche Verletzungen und wurde in eine medizinische Einrichtung gebracht.“

Details: : Die Ermittler der Kriminalpolizei der Region Kiew haben eine vorgerichtliche Untersuchung wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung oder die Vorschriften für den Betrieb von Verkehrsmitteln durch Personen, die Fahrzeuge führen, eingeleitet, was zum Tod des Opfers geführt hat (Abs. 2 Art. 286 des Strafgesetzbuchs der Ukraine).