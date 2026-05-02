Innerhalb weniger Minuten griffen Drohnen vier Tankstellen in Charkiw an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Charkiw wurden innerhalb einer halben Stunde vier Tankstellen und ein Wohnhaus mit Drohnen angegriffen; es gibt Verletzte.

Am Nachmittag des 2. Mai griffen die Russen mit Drohnen mindestens vier Tankstellen in Charkiw an.

Quelle: : Bürgermeister Ihor Terechow, Militärverwaltung der Oblast Charkiw

Details: : Nach Angaben des Bürgermeisters wurden vier Tankstellen innerhalb von weniger als 30 Minuten angegriffen – in den Bezirken Kholodnogorsk, Osnovjansk, Novobavarsk und Kiew.

Außerdem ist bekannt, dass eine Drohne ein Wohnhaus im Bezirk Schewtschenkowski getroffen hat.

Die regionale Militärverwaltung teilte später mit, dass ein 62-jähriger Mann durch feindlichen Beschuss im Bezirk Kholodnohirskyj Explosionsverletzungen erlitten habe.

Drei weitere Personen erlitten eine akute Stressreaktion: ein 61-jähriger Mann sowie eine 38-jährige und eine 48-jährige Frau.

Zur Erinnerung: Am Freitagmorgen gerieten Tankstellen ins Visier russischer Drohnen – es wurden Treffer an fünf Tankstellen im Gebiet Charkiw verzeichnet.