Selenskyj erörterte mit dem tschechischen Ministerpräsidenten die Schritte auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Eriwan traf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš zusammen.

Quelle: : Website des Präsidenten

Details: : Während des Treffens wurden die bilateralen Beziehungen zwischen der Ukraine und Tschechien ausführlich erörtert. Der Präsident wies darauf hin, dass es Möglichkeiten zur Vertiefung der Zusammenarbeit gebe.

Besondere Aufmerksamkeit widmeten die Gesprächspartner der europäischen Integration der Ukraine und den weiteren Schritten auf dem Weg zur Mitgliedschaft unseres Landes in der Europäischen Union.