Die ukrainischen Streitkräfte haben einen russischen Träger für Kalibr-Raketen getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Ebenfalls beschädigt wurden ein Wachboot sowie ein Tanker der Schattenflotte. Die Infrastruktur des Ölverladehafens des Aggressorlandes wurde ebenfalls erheblich beschädigt.

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, teilte mit, dass der amtierende Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine, Generalmajor Jewhen Chmara, ihm über die erfolgreiche Zerstörung feindlicher Objekte im Hafen von Primorsk berichtet habe.

Seinen Angaben zufolge wurden im Rahmen einer gemeinsamen Operation des Sicherheitsdienstes der Ukraine, der Streitkräfte für unbemannte Systeme, der Spezialeinheiten der Streitkräfte der Ukraine, der Hauptdirektion für Aufklärung des Verteidigungsministeriums und des Staatlichen Grenzschutzdienstes folgende Objekte der Russischen Föderation getroffen:

Die Infrastruktur des Ölverladehafens des Aggressorstaates wurde ebenfalls erheblich beschädigt.

Selenskyj dankte allen Soldaten, die an der Operation teilgenommen hatten, für ihre koordinierte Arbeit. Jedes solche Ergebnis, betonte er, schränke das Potenzial der Russischen Föderation im Krieg ein.

„Ich habe mit dem Sicherheitsdienst der Ukraine weitere, völlig gerechtfertigte Reaktionen auf die russischen Angriffe auf unsere Städte und Dörfer abgestimmt“, erklärte der Präsident.

Er betonte, dass Russland diesen Krieg jederzeit beenden könne. Eine Verzögerung werde hingegen nur zu einer Ausweitung der Verteidigungsoperationen der Ukraine führen.