„An einer Annäherung interessiert“: Selenskyj und Fico kündigten ein Treffen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wann und wo könnte das Treffen stattfinden? Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj führte ein Telefongespräch mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico. Sie besprachen ein persönliches Treffen in naher Zukunft.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Selenskyjs Telegram-Kanal und Ficos Facebook-Seite.