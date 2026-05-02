In Tscherkassy kam es zu einer Explosion in einem Wohnhaus; es gibt Todesopfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Derzeit sind Kriminaltechniker, Sprengstoffexperten und ein Ermittlungs- und Einsatzteam am Tatort im Einsatz.

Am Samstagabend ereignete sich in Tscherkassy eine Explosion in einem zweistöckigen Haus in der Straße „Zaschchytnykiv Ukrainy“. Dies teilte die regionale Dienststelle der Nationalpolizei am 2. Mai mit.

Es wird angegeben, dass die Meldung über den Vorfall gegen 20:40 Uhr eingegangen ist.

„Vorläufigen Angaben zufolge sind zwei Menschen ums Leben gekommen … Am Tatort sind Kriminaltechniker, Sprengstoffexperten und eine Ermittlungsgruppe im Einsatz“, heißt es in der Mitteilung.

Derzeit ermittelt die Polizei die Umstände der Explosion. Über die rechtliche Einstufung des Vorfalls wird noch entschieden. Die Informationen werden noch präzisiert.

Anfang dieser Woche ereignete sich in Lemberg in einem Hochhaus in der Jurij-Lipa-Straße eine heftige Explosion, durch die eine Wand einstürzte und ein Brand ausbrach. Am Ort der Explosion wurde die Leiche eines Mannes gefunden. Die Polizei stellte fest, dass die Explosion durch eine Granate verursacht wurde. Bei der Durchsuchung der Wohnung entdeckten die Sicherheitskräfte eine zweite Granate.

In der Nähe von Riwne ereignete sich eine Explosion, acht Verletzte