In der Region Riwni wurden durch einen Angriff der Russischen Föderation Wohnhäuser beschädigt, 5 Menschen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 1. Mai kam es in der Region Riwne zu einem Luftangriff der Russischen Föderation: Wohnhäuser wurden beschädigt, 5 Menschen wurden verletzt, es gab Zerstörungen an Fahrzeugen und der Infrastruktur.

Am Freitag, dem 1. Mai, griffen die Russen die Region Riwne an; infolge des Luftangriffs wurden zwei Wohnhäuser beschädigt, fünf Menschen wurden verletzt.

Quelle: : Olexander Kowal, Leiter der Militärverwaltung des Bezirks Riwne, in den sozialen Netzwerken

Zitat: : „Zwei Wohnhäuser wurden in der Region Riwne durch einen Luftangriff beschädigt. Eines davon ist ein Mehrfamilienhaus in Dubno. Dort wurden Fenster zerstört. Nach der Begutachtung der Schäden werden wir Mittel aus dem regionalen Reservefonds für die Reparatur bereitstellen.“

Details: : Seinen Angaben zufolge wurden nach vorläufigen Informationen zudem drei Fahrzeuge sowie zivile Infrastruktur beschädigt.

„Wir haben fünf Verletzte. Vier von ihnen befinden sich im Krankenhaus. Ich bin derzeit in Dubno im Einsatz. Ich stehe in ständigem Kontakt mit allen Einsatzkräften“, teilte Kowal mit.