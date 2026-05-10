In Riwne wurde das „kritische“ Wärmeversorgungsunternehmen in einen Mechanismus zur Umgehung der Mobilmachung verwickelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In Riwne gab es ein System, bei dem Wehrpflichtige ausgewählt und für sie unrichtige Arbeitsverhältnisse bei einem Unternehmen der kritischen Infrastruktur – der „Riwneteploenergo“ GmbH – begründet wurden, um sie anschließend vor der Mobilmachung zu schützen.

Dies geht aus dem Urteil des Stadtgerichts Riwne vom 28. April hervor, wonach Olexander Janchuk, einer der Beteiligten an dem System, seine Schuld eingestand und zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren auf Bewährung verurteilt wurde.

Im Jahr 2023 begann Janchuk, Personen im wehrpflichtigen Alter ausfindig zu machen, damit diese sich auf der Grundlage falscher Angaben über ihr Beschäftigungsverhältnis bei der „Riwneteploenergo“ LLC der Mobilisierung entziehen konnten.

An dem Betrug war ein weiterer Beteiligter beteiligt, gegen den in einem anderen Strafverfahren eine Ermittlung vor dem Gericht läuft.

Ihm übergab Janchuk Geld für die Ausstellung der Dokumente.

Laut Gerichtsurteil sind drei derartige Vorfälle bekannt. Die Geldbeträge, die Janchuk von den Wehrpflichtigen erhielt und anschließend an den anderen Beteiligten des Betrugs weiterleitete, beliefen sich auf 200, 500 und 3200 US-Dollar.

Yanchuk wurde Ende 2024 festgenommen, als er zum vierten Mal versuchte, mit einem Wehrpflichtigen gegen Geld eine falsche Arbeitsbeziehung zu vereinbaren, die für die weitere Umgehung der Mobilmachung erforderlich war.

Das Gericht bestätigte die zwischen dem Staatsanwalt und dem Verdächtigen geschlossene Vereinbarung über das Schuldbekenntnis, verurteilte Janchuk zu fünf Jahren Freiheitsentzug und entließ ihn unter Auflagen mit einer Bewährungsfrist von einem Jahr.