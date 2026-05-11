Mehrere europäische Länder wollten keine Patriot-Raketen an die Ukraine abgeben, WP

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Warum zögern die Verbündeten, ihre PAC-3-Bestände an die Ukraine abzugeben? Die europäischen Verbündeten der Ukraine zögern, Kiew ihre eigenen Bestände an Raketen für Patriot-Systeme zu übergeben, da sie befürchten, dass dies ihre Luftabwehr schwächen könnte.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Washington Post.