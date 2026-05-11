Die beliebtesten Gebrauchtwagen des Monats April in der Ukraine wurden bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Spitzenreiter unter den importierten Gebrauchtwagen ist nach wie vor der Volkswagen Golf.

Im April haben die Ukrainer 19.600 aus dem Ausland importierte Gebrauchtwagen zugelassen. Dies teilte UkrAwtoProm am Montag, dem 11. Mai, mit.

Das sind 5 % weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die meisten importierten Fahrzeuge sind Benziner, deren Anteil 57 % betrug. Es folgen Dieselwagen (20 %), Elektroautos (12 %), Hybridfahrzeuge (8 %) und Fahrzeuge mit LPG-Anlage (3 %).

Das Durchschnittsalter der importierten Fahrzeuge beträgt 9,6 Jahre.

Zu den Top 10 der beliebtesten Modelle des Monats gehörten:

1. VOLKSWAGEN Golf – 904 Stück;

2. VOLKSWAGEN Tiguan – 815 Stück;

3. AUDI Q5 – 688 Stück;

4. NISSAN Rogue – 663 Stück;

5. SKODA Octavia – 626 Einheiten;

6. RENAULT Megane – 613 Stück;

7. VOLKSWAGEN Passat – 423 Stück;

7. FORD Escape – 423 Stück;

8. MAZDA CX5 – 398 Stück;

9. AUDI A4 – 393 Stück;

10. NISSAN Qashqai – 385 Einheiten

Zur Erinnerung: Im März wurde der Fahrzeugbestand der Ukraine um rund 5.900 neue Pkw erweitert, davon wurden 64 % an Privatkunden verkauft, während 36 % von juristischen Personen erworben wurden. Der ukrainische Fahrzeugbestand wurde im März um 247 Busse (einschließlich Kleinbusse) erweitert, was einem Anstieg von 21 % gegenüber dem März des Vorjahres entspricht.