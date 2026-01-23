Die Ukrainer haben im Jahr 2025 mehr als 81.000 neue Autos gekauft: welche Modelle von Unternehmen und Haushalten ausgewählt wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Jahr 2025 wurden 81,3 Tausend neue Autos in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen. Davon wurden 56,6 Tausend Autos an Privatkunden verkauft, und 24,7 Tausend wurden von Unternehmen gekauft.

Dies wurde von UkrAwtoProm berichtet.

Im Vergleich zu 2024 stieg der Verkauf von neuen Personenkraftwagen im privaten Segment des Automarktes um 28% und im Unternehmenssegment – sank um 2%.

Beim Kauf neuer Personenkraftwagen bevorzugten die privaten Käufer die folgenden Modelle:

VOLKSWAGEN ID.Unyx – 3061 Einheiten;

BYD Song Plus – 2903 Einheiten;

TOYOTA RAV-4 – 2858 Einheiten;

HYUNDAI Tucson – 2042 Einheiten;

RENAULT Duster – 1602 Einheiten.

Zur gleichen Zeit waren juristische Personen am meisten gefragt:

RENAULT Duster – 3769 Einheiten;

SKODA Octavia – 1147 Einheiten;

SKODA Kodiaq – 827 Einheiten;

TOYOTA Land Cruiser Prado – 821 Einheiten;

TOYOTA RAV-4 – 756 Einheiten.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Im Jahr 2025 wurden in der Ukraine 26,3 Tausend neue Autos mit Benzinmotor in den Fuhrpark aufgenommen, das sind 6% weniger als 2024.