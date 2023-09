Die Hälfte der ukrainischen Flüchtlinge will nicht im Ausland leben - Umfrage

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine europaweite Umfrage unter Ukrainern in Europa hat ergeben, dass 49 Prozent der befragten Personen, die nach der vollständigen Invasion der Russischen Föderation umgezogen sind, nicht im Ausland leben wollen. Die Umfrage wurde von der soziologischen Gruppe Rating vom 4. bis 11. Juli durchgeführt.

Von den Ukrainern, die vor dem 24. Februar 2022 nach Europa gezogen sind, wollen 40% nicht dort leben.

Fast jeder Fünfte zweifelt an der Entscheidung, zurückzukehren oder zu bleiben, der Rest denkt darüber nach, dauerhaft im Ausland zu bleiben.

Die Möglichkeit zu bleiben hängt jedoch nicht nur von den Wünschen ab, sondern auch von anderen Umständen: Chancen, Verfügbarkeit von Arbeit, Aufenthaltsgenehmigung, Möglichkeit für die Kinder zu studieren, Änderungen der persönlichen Umstände.

Es ist festzustellen, dass die Entscheidung, ins Ausland zurückzukehren oder dort zu bleiben, am stärksten von den Möglichkeiten beeinflusst wird, komfortabel zu leben und Erfolg zu haben, etwas weniger von den Möglichkeiten, ein eigenes Unternehmen zu führen und einen Arbeitsplatz zu finden. Der Faktor Bildung und die Verfügbarkeit von Wohnraum ist von Bedeutung. Das Niveau der Infrastruktur, der sozialen Sicherheit und des Schutzes der Rechte und Freiheiten hat einen geringen Einfluss.

Das hohe Maß an Bürokratie und Besteuerung in Europa hat einen viel geringeren Einfluss auf diese Entscheidungen, ebenso wie das hohe Maß an Korruption in der Ukraine.