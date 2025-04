EU-Minister treffen sich am 9. Mai in Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die europäischen Außenminister werden nach Kiew kommen, um ihre Solidarität mit der Ukraine während der russischen Invasion im großen Stil zu zeigen.

Die europäischen Außenminister werden am 9. Mai 2025 in Kiew ein Treffen abhalten, das mit dem Europatag und den russischen Feierlichkeiten zum 80. Dies kündigte der Chef des französischen Außenministers Jean-Noel Barrot in einer Sendung des Fernsehsenders LCI an.

Die Leiter der außenpolitischen Abteilungen der europäischen Länder werden nach Kiew kommen, um ihre Solidarität mit der Ukraine während der umfassenden russischen Invasion zu demonstrieren. Barro erinnerte daran, dass der russische Diktator Wladimir Putin zur gleichen Zeit in Moskau Feierlichkeiten anlässlich seines Sieges im Zweiten Weltkrieg plant.

Die europäischen Außenminister wollen sich am 9. Mai in Kiew treffen. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Putin plant an diesem Tag eine große Feier in Moskau – für ihn ist es ein Tag des Sieges. Für uns wird es ein Moment der Solidarität mit der Ukraine sein“, sagte der französische Außenminister.