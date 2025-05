Die Rada forderte die Partner auf, die Bereitstellung von Luftabwehrsystemen zu beschleunigen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Abgeordneten forderten auch ausländische Regierungen auf, ihre Investitionen in die ukrainische Verteidigungsindustrie zu erhöhen.

Die Werchowna Rada hat an die Parlamente und Regierungen ausländischer Staaten appelliert, die Versorgung der Ukraine mit einer ausreichenden Anzahl von Luftabwehrsystemen zu beschleunigen, um den russischen Terror abzuschrecken. Dies berichtete der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak am Donnerstag, den 1. Mai in Telegram.

Der entsprechende Resolutionsentwurf zum Appell des Parlaments wurde von 287 Volksabgeordneten angenommen.

Ziel des Appells ist es, die Parlamente und Regierungen ausländischer Staaten und internationaler Organisationen aufzufordern, den Prozess der Versorgung der Ukraine mit einer ausreichenden Anzahl von Flugabwehrsystemen zu beschleunigen, um den russischen Terror abzuschrecken und die Investitionen in die ukrainische Verteidigungsindustrie zu erhöhen, unter Berücksichtigung der vorhandenen Möglichkeiten, die eingefrorenen Vermögenswerte der Russischen Föderation zur Deckung des Verteidigungsbedarfs der Ukraine zu verwenden.

„Die Initiative der Koalition der Willigen ist ein wichtiger Teil dieses Prozesses, dessen erfolgreiche Umsetzung wesentlich dazu beitragen wird, eine erneute Aggression Russlands zu verhindern und die europäische Sicherheitsarchitektur zu stärken“, heißt es in der Begründung. Wir erinnern daran, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj das Außenministerium angewiesen hat, die Zustimmung der Vereinigten Staaten zum Verkauf der erforderlichen Anzahl von Patriot-Luftabwehrsystemen einzuholen. Laser und unser Patriot: Wie die Ukraine ihr eigenes Luftabwehrsystem entwickelt