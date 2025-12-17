Fitch hat Euroclear aufgrund der Pläne der EU für eingefrorene russische Vermögenswerte herabgestuft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die EU plant, eingefrorene Vermögenswerte der russischen Zentralbank, die bei Euroclear eingefroren sind, zur Finanzierung der Ukraine zu verwenden.

Die Ratingagentur Fitch hat den belgischen Verwahrer Euroclear in die Kategorie Rating Watch Negative (unter Aufsicht mit negativen Erwartungen) eingestuft. Dies wurde vom Pressedienst von Fitch bekannt gegeben. Diese Entscheidung ist darauf zurückzuführen, dass die Europäische Union plant, die bei Euroclear eingefrorenen Vermögenswerte der russischen Zentralbank (etwa 210 Milliarden Euro) zur Finanzierung der Ukraine zu verwenden.

Die langfristigen Emittentenausfallratings von Euroclear Bank und Euroclear Holding (AA), das kurzfristige Rating (F1+) sowie die Schuldenratings stehen unter Beobachtung. Die Agentur weist auf die wachsende, wenn auch immer noch geringe Wahrscheinlichkeit von Problemen mit der Solvenz von Euroclear hin, wenn die Verpflichtungen gegenüber der russischen Zentralbank erfüllt werden müssen.

Gleichzeitig geht Fitch in seinem Basisszenario davon aus, dass im Falle der Umsetzung des EU-Plans für Euroclear Schutzmechanismen geschaffen werden, die es ermöglichen, das derzeitige hohe Rating beizubehalten.

Erinnern Sie sich, dass der EU-Rat beschlossen hat, russische Vermögenswerte auf unbestimmte Zeit zu blockieren. Die Europäische Kommission hofft, auf dem Gipfel eine politische Entscheidung über deren Verwendung zugunsten der Ukraine zu erreichen. Nach Angaben von Euractiv haben sich vier EU-Länder gegen die Beschlagnahme russischer Vermögenswerte ausgesprochen – darunter Belgien, Italien, Bulgarien und Malta. Die Ukraine ist dem Erhalt eines Reparationskredits näher gekommen, aber noch ist nicht alles entschieden