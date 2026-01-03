Die Partner sind sich einig, wie man den Beitritt der Ukraine zur EU beschleunigen kann, so Kachka

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Gegenwärtig ist nicht nur die US-Regierung, sondern auch der US-Finanzmarkt der Ansicht, dass der Zeitpunkt des Beitritts der Ukraine zur Europäischen Union erheblich beschleunigt werden kann. Daher wird das Jahr 2027 als Beitrittsdatum immer realistischer.

Laut RBK Ukrajina wurde dies von Taras Kachka, Vizepremierminister für europäische und euro-atlantische Integration der Ukraine, bei einem Briefing im Präsidialamt nach einem Treffen mit nationalen Sicherheitsberatern bekannt gegeben.

„Es gibt eine gute Nachricht: nicht nur die US-Regierung. Auch der US-Finanzmarkt glaubt, dass der Beitritt zur EU ein Eckpfeiler der wirtschaftlichen Entwicklung der Ukraine ist“, sagte Kachka.

Insbesondere sei geplant, die Vorbereitungen für den Beitritt bis Ende 2026 abzuschließen und das Ende der Verhandlungen bis Ende 2028 zu erreichen. Mit anderen Worten: Im Jahr 2028 würde die Ukraine nicht nur über die Erfüllung der Bedingungen verhandeln, sondern auch über das „Abkommen über die Bedingungen für den Beitritt zur EU“ – ein Dokument, das für die Mitgliedschaft erforderlich ist.

Die Ratifizierung aller Dokumente und der konkrete Zeitpunkt des Beitritts der Ukraine waren für 2030 geplant. Einige Elemente – der internationale Vertrag, seine Ratifizierung – können jedoch deutlich reduziert werden.

„Deshalb ist auch die ehrgeizigere Zahl, die derzeit im Rahmen des 20-Punkte-Friedensplans diskutiert wird, realistisch, und es gibt bereits ein gewisses Verständnis dafür, wie dieser Zeitplan reduziert werden kann… sehr theoretisch, extrem rekordverdächtig, aber möglich“, schloss Kachka.