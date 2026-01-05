Wann erhält die Ukraine das Geld aus dem 90-Milliarden-EU-Darlehen: Die Europäische Kommission hat geantwortet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Europäische Union arbeitet derzeit an der Fertigstellung des rechtlichen Rahmens, der für die Auszahlung des versprochenen 90-Milliarden-Euro-Darlehens an die Ukraine in den nächsten zwei Jahren erforderlich ist. Kiew könnte die erste Tranche im zweiten Quartal 2026 erhalten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Sprechers der Europäischen Kommission Matej Berestecki während eines Briefings am 5. Januar.

Laut Berestecki liegt der Vorschlag der Europäischen Kommission, der Ukraine ein Darlehen in Höhe von 90 Milliarden Euro auf der Grundlage einer „verstärkten Zusammenarbeit“ zu gewähren, derzeit dem Rat der Europäischen Union vor. Er muss dort genehmigt werden: Es wird nicht möglich sein, ihn zu blockieren, da eine qualifizierte Mehrheit erforderlich ist.

Darüber hinaus ist für die Genehmigung des Beschlusses über die „verstärkte Zusammenarbeit“ die Zustimmung des Europäischen Parlaments erforderlich. Es wird erwartet, dass diese beiden Fragen „innerhalb der nächsten Wochen“ geklärt werden.

Die Europäische Kommission arbeitet derzeit auch an einem Vorschlag für eine Verordnung, in der die Bedingungen für das Darlehen an die Ukraine festgelegt werden. Er soll im Januar verabschiedet werden, ebenso wie Vorschläge für Änderungen am Mehrjahreshaushalt 2027 der EU, die für die Gewährung des Darlehens erforderlich sind.

„Wir erkennen die Dringlichkeit des finanziellen Bedarfs der Ukraine an. Wir planen die Auszahlung der ersten Tranche an die Ukraine spätestens im zweiten Quartal 2026“, sagte Berestetski.