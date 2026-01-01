Ukraine nimmt Gespräche über Gefangenenaustausch wieder auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Umjerow spricht mit türkischen Vermittlern über den Austausch, der Ende letzten Jahres ins Stocken geraten war.

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Rustem Umjerow, führt in der Türkei Gespräche mit türkischen Vermittlern über die Wiederaufnahme des Gefangenenaustausches mit Russland. Dies berichtete Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag, den 1. Januar.

Ihm zufolge traf sich Umjerow mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan und dem türkischen Geheimdienstchef Kalin in Ankara.

„Wir brauchen diese Unterstützung, um unsere Ukrainer aus russischer Gefangenschaft nach Hause zu holen. Letztes Jahr war der Austausch aktiv, leider hat er sich gegen Ende des Jahres verlangsamt, jetzt müssen wir ihn wieder aufnehmen“, sagte Selenskyj.

Rustem Umjerow ist auch in täglichem Kontakt mit amerikanischen und europäischen Partnern, sagte der Präsident. am 3. Januar wird in der Ukraine das erste Treffen der nationalen Sicherheitsberater stattfinden, das dem Thema Frieden gewidmet ist. Vertreter von 15 Ländern haben ihre Teilnahme bestätigt, ebenso wie die NATO, die Europäische Kommission und der Europäische Rat. Die amerikanische Seite wird sich online anschließen.

Wir erinnern daran, dass Umjerow am 15. November sagte, die ukrainische und die russische Seite hätten sich darauf geeinigt, die Vereinbarungen von Istanbul über den Austausch von Kriegsgefangenen zu aktivieren. Es geht dabei um den Austausch von 1200 Gefangenen. Am 11. Dezember berichtete Selenskyj jedoch, dass Russland den Gefangenenaustausch ausbremst, weil es „gemeinsame Vereinbarungen“ im Friedensprozess zur Beendigung des Krieges fordert.

Budanow erzählte, wie viele „Asow“-Gefangene aus russischer Gefangenschaft zurückgegeben wurden