Der UN-Sicherheitsrat wird am 12. Januar wegen des russischen Einsatzes der Oreshnik-Rakete tagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird am Montag, den 12. Januar, auf Antrag der Ukraine nach einer weiteren Runde massiver russischer Luftangriffe und Moskaus Äußerungen über den Einsatz der Hyperschallrakete Oreshnik eine Dringlichkeitssitzung abhalten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf BFM TV.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums soll Russland in der Nacht vom 8. auf den 9. Januar die Oreshnik-Rakete gegen Ziele in der Westukraine eingesetzt haben, „als Reaktion auf den terroristischen Angriff des Kiewer Regimes“ Ende Dezember. Die ukrainische Seite bezeichnete diese Aussagen als eine weitere Informationsmanipulation des Kremls.

Moskau behauptet, die Angriffe hätten sich gegen Drohnenproduktionsanlagen und Energieinfrastruktur gerichtet, ohne konkrete Ziele zu nennen.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha erklärte, dass Kiew dringende Konsultationen nicht nur im UN-Sicherheitsrat, sondern auch in den Formaten der NATO-Ukraine, der EU, des Europarats und der OSZE im Zusammenhang mit den Behauptungen Russlands, es habe eine ballistische Mittelstreckenrakete gegen die Region Lemberg eingesetzt, einleitet.

Mehrere Mitgliedstaaten, darunter Frankreich, haben den Antrag der Ukraine auf Einberufung des UN-Sicherheitsrates unterstützt.

