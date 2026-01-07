USA unterzeichnen kein gemeinsames Kommuniqué mit Europa und der Ukraine über Friedenstruppen, Politico

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Nach dem Gipfel der „Koalition der Willigen“ in Paris haben die Vereinigten Staaten kein gemeinsames Dokument mit der Ukraine und der EU über Friedenstruppen unterzeichnet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Politico.

Laut dem US-Sondergesandten Steve Witkoff hat man sich „weitgehend auf Sicherheitsprotokolle geeinigt“.

Wie Politico jedoch erfahren hat, haben die USA kein gemeinsames Dokument unterzeichnet.

Außerdem wurden die Details der US-Beteiligung an der multinationalen Truppe in der Ukraine aus dem vorherigen Entwurf, den Politico gesehen hat, entfernt.

Die vorherige Version sah vor, dass die Vereinigten Staaten sich verpflichten würden, „die Truppe im Falle eines Angriffs zu unterstützen“ und nachrichtendienstliche und logistische Hilfe bereitzustellen.

Der Gipfel in Paris

Zur Erinnerung: Am 6. Januar trafen sich die Ukraine, die Vereinigten Staaten und die Länder der „Koalition der Willigen“ in Paris. Die Parteien bekräftigten ihre Einigkeit über einen nachhaltigen Frieden und vereinbarten, Kiew weiter zu unterstützen.

Insbesondere Deutschland erklärte sich bereit, bei der Durchsetzung des Waffenstillstands zu helfen, ohne jedoch eigene Truppen zu entsenden, im Gegensatz zu Frankreich und dem Vereinigten Königreich.

So unterzeichneten die Ukraine, Frankreich und Großbritannien eine Erklärung über die Einrichtung einer gemeinsamen Koordinierungsgruppe.

Laut dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron wird der neue Mechanismus die vollständige Integration der Streitkräfte der beteiligten Länder ermöglichen.

Die Koordinierungsgruppe wird auf operativer Ebene in Zusammenarbeit mit einem speziellen Hauptquartier in Paris arbeiten. Dies soll eine maximale Kohärenz der Aktionen der Länder der „Koalition der Willigen“ bei der Unterstützung der Ukraine gewährleisten.