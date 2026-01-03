Drohnenangriff: Schäden in der Region Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Zwei Privathäuser, eine Garage und zwei Autos wurden im Bezirk Obuchiwskyj beschädigt.

Im Bezirk Obuchiw der Region Kiew gibt es Schäden als Folge eines nächtlichen Angriffs durch russische Drohnen. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Mykola Kalashnik am Samstag, den 3. Januar, in Telegram.

Ihm zufolge hat die Russische Föderation in der Nacht erneut einen Drohnenangriff auf Siedlungen in der Region Kiew durchgeführt. Die Luftabwehrkräfte arbeiteten in der Region. Es sind feindliche Ziele abgeschossen worden.

Es gibt keine Verletzten unter der Bevölkerung. Es gab keine Treffer auf kritische Infrastruktur.

Zur gleichen Zeit wurden im Bezirk Obuchiw zwei Privathäuser, eine Garage und zwei Autos beschädigt. Die Häuser haben zerbrochene Fenster, beschädigte Fassaden und Dächer.

Wir erinnern daran, dass die Russen die kritische Infrastruktur der Region Mykolajiw getroffen haben. Ein Teil der Siedlungen des Bezirks Mykolajiw ist stromlos. Im Allgemeinen hat die Luftabwehr in der Nacht 80 feindliche Drohnen abgeschossen/unterdrückt. Es wurden Treffer von 15 Angriffsdrohnen an acht Orten sowie abgeschossene Drohnen (Fragmente) an zwei Orten verzeichnet.