Im Bezirk Pokrovsk erschossen die Invasoren 5 gefangene ukrainische Soldaten

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 19. November erschossen russische Invasoren fünf unbewaffnete gefangene ukrainische Soldaten im Bezirk Pokrowsk in der Region Donezk.

Quelle: Staatsanwaltschaft der Region Donezk

Wörtlich: „Am 19. November 2025 nahmen Vertreter der russischen Streitkräfte während eines Angriffs auf unsere Stellungen in der Nähe des Dorfes Kotlyne im Bezirk Pokrowsk 5 Soldaten der Streitkräfte der Ukraine gefangen.

Als die unbewaffneten ukrainischen Verteidiger mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden lagen, eröffnete einer der Angreifer das gezielte Feuer mit einem Sturmgewehr und tötete sie.“

Einzelheiten: Unter der Verfahrensaufsicht der regionalen Staatsanwaltschaft von Donezk wurde eine Voruntersuchung im Strafverfahren wegen eines Kriegsverbrechens mit Todesfolge (Teil 2 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet. Die vorgerichtlichen Ermittlungen werden von der SBU-Hauptdirektion in den Regionen Donezk und Luhansk durchgeführt.

Die Staatsanwaltschaft erinnerte daran, dass die Tötung von Kriegsgefangenen einen groben Verstoß gegen die Genfer Konventionen darstellt und als schweres internationales Verbrechen eingestuft wird.