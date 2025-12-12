Die alte Lagerstätte im Kernkraftwerk Tschernobyl wurde bis 2035 als sicher anerkannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die staatliche Aufsichtsbehörde hat den sicheren Betrieb des „Zwischenlagers“ SVNP-1 bis 2035 anerkannt.

Die staatliche Atomaufsichtsbehörde der Ukraine hat den sicheren Betrieb von SVNP-1 (Lager für abgebrannte Brennelemente) des Staatsbetriebs KKW Tschernobyl bis zum 31. Dezember 2034 bestätigt. Dies teilte der Pressedienst der DNRU am Freitag, den 12. Dezember mit.

„Spezialisten von Gosatomregulirovanie haben unter Beteiligung von DSTC NRS eine staatliche Expertenprüfung der nuklearen und Strahlungssicherheit der Materialien ZAB-3.03 durchgeführt, deren Ergebnisse zeigen, dass der Bericht die nationalen regulatorischen Anforderungen und die Empfehlungen von Gosatomregulirovanie zur Durchführung der periodischen Neubewertung der Sicherheit von SVNP-1 berücksichtigt“, heißt es in der Mitteilung.

Zur Erinnerung: Die Reparatur der Schutzhülle des Kernkraftwerks Tschernobyl, die nach dem Angriff einer russischen Drohne beschädigt wurde, soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

Zuvor, am 5. Dezember, hatte der Generaldirektor der IAEO, Rafael Grossi, erklärt, dass die beschädigte Ummantelung des KKW Tschernobyl nun ihre wichtigsten Sicherheitsfunktionen verloren hat.