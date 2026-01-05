Wegen des Starts einer russischen MiG wurde in der gesamten Ukraine ein Luftalarm ausgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 5. Januar wurde wegen des Starts einer MiG-31K in Russland in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst.

Luftwaffe

class=MsoNormal* Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, dass aufgrund der Bedrohung durch Raketen in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgerufen wurde.

„Eine MiG-31K wurde beim Start gesichtet“, teilte die Luftwaffe mit.

Die MiG-31K könnte ein Träger für die Hyperschall-Luft-Luft-Rakete Kinschal sein.

Aktualisierung: Um 1:59 Uhr wurde in den Regionen eine Luftangriffswarnung ausgesprochen.

Um 2:00 Uhr informierte die Luftwaffe über die Aufhebung der Raketendrohung.