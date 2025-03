Bulgarien ist bereit, Reaktoren für das AKW Chmelnyzky an die Ukraine zu verkaufen: eine Entscheidung wird vorbereitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Bulgarien bereitet auf Regierungsebene eine Entscheidung über den Verkauf von Reaktoren für das Kernkraftwerk Chmelnyzky an die Ukraine vor, sagte Energieminister Herman Haluschtschenko bei einer Sitzung der Werchowna Rada am Freitag, berichtet LIGA.net. Ihm zufolge war der 10. März der letzte Tag, um dem bulgarischen Parlament über die Ergebnisse der Verhandlungen zu berichten. „Dank der konstruktiven Rolle der Werchowna Rada, die den entsprechenden Gesetzentwurf unterstützt hat, (hatten wir) die Möglichkeit, entsprechende Verhandlungen in Bulgarien zu führen. Und der entsprechende Bericht wurde dem Parlament vorgelegt“, sagte der Minister. „Im vorherigen Bericht, der dem Parlament [im Jahr 2024] vorgelegt wurde und nach dem wir um eine Verlängerung der Genehmigung für die Verhandlungen gebeten hatten, hieß es, dass die Ukraine kein Interesse an der Umsetzung dieses Projekts habe“, sagte Haluschtschenko. Er betonte, dass der Bericht dieses Mal das Interesse der Ukraine bestätigte und den Umfang des Abkommens umriss. „Nun wird es auf Regierungsebene in Bulgarien eine Entscheidung über den Abschluss des Abkommens geben, in der alle Aspekte dargelegt werden“, sagte der Minister.

Zur Erinnerung: Am 11. Februar stimmten die Abgeordneten der ukrainischen Werchowna Rada für einen Gesetzentwurf, der es Energoatom erlaubt, russische Reaktoren aus Bulgarien für das KKW KhNPP zu kaufen. Der Abgeordnete Andrij Zhupanin bemerkte zur Verabschiedung des Gesetzes, dass das Dokument nur den Kauf von Reaktoren genehmigt, was die Kosten des Projekts auf 600 Millionen Dollar begrenzt. Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnete ein Gesetz über den Kauf von Ausrüstung für die Blöcke 3 und 4 des KKW KhNPP aus Bulgarien.