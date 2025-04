Der Staatliche Notdienst zeigte die Folgen des russischen Angriffs auf Dnipro: 3 Menschen starben, darunter ein Kind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Gestern Abend, am 16. April, griffen die Russen Dnipro massiv mit Drohnen an. Der Angriff führte zu Bränden, Schäden, Todesopfern und vielen Verletzten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Staatlichen Notdienstes der Ukraine.

„Die Russen haben 3 Menschen getötet, darunter 1 Kind. Vorläufig wurden 28 Menschen verletzt, darunter 4 Kinder“, heißt es in der Erklärung.

Der Notdienst teilte mit, dass Häuser, Studentenwohnheime und Gebäude der Bildungseinrichtung beschädigt wurden. Auch ein Lebensmittelverarbeitungsbetrieb und Autos wurden beschädigt.

„Der Drohnenangriff hat mehrere Brände in der Stadt verursacht. Sie sind inzwischen alle gelöscht worden. 173 Rettungskräfte und 37 Einheiten der SES-Ausrüstung waren an den Arbeiten beteiligt“, heißt es in dem Beitrag.

Beschuss von Dnipro

Zur Erinnerung: Um 21:55 Uhr teilte die ukrainische Luftwaffe mit, dass der Feind Angriffsdrohnen in Richtung Dnipro abgeschossen habe. Daraufhin waren etwa eine Stunde lang mindestens 10 Explosionen in der Stadt zu hören.

Der Bürgermeister der Stadt, Boris Filatov, berichtete, dass mindestens 15 Gebäude beschädigt wurden. Außerdem hätte eine der „Schahed“-Raketen fast das Rathaus getroffen, fiel aber in der Nähe nieder. Außerdem wurde bei dem Angriff ein Damenbekleidungsgeschäft zerstört, das der Frau von Filatov gehört.