Selenskyj gratulierte den ukrainischen Frauen zum Muttertag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Staatsoberhaupt dankte den Müttern für die herzliche Umarmung, die mütterliche Liebe, die Unterstützung und den Glauben, für jedes Gebet.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat anlässlich des Muttertags allen ukrainischen Müttern gedankt, die das Wertvollste geben – das Leben. Den entsprechenden Post veröffentlichte das Staatsoberhaupt am Sonntag, den 11. Mai, auf Telegram.

„An alle ukrainischen Mütter und alle Frauen, die das Wertvollste geben – das Leben. Unsere Welt ist Ihnen allen dankbar“, so der Präsident.

Selenskyj dankte den Müttern „für herzliche Umarmungen, mütterliche Liebe, Unterstützung und Vertrauen, für jedes Gebet.“

Der Muttertag ist ein internationaler Feiertag zu Ehren der Mutterschaft, der mütterlichen Bindungen und des Einflusses der Mütter in der Gesellschaft. Er wird in der Ukraine seit dem Jahr 2000 jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai offiziell begangen. Wir erinnern daran, dass am 7. Mai in Cherson eine schwangere Frau und ein Kind durch russischen Beschuss verletzt wurden. Die ukrainischen Streitkräfte gaben eine Erklärung über die Dienstpflicht von Frauen ab